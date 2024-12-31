Врио губернатора ЕАО Мария Костюк записала новогоднее видеопоздравление

БИРОБИДЖАН, 31 декабря, ФедералПресс. Врио губернатора ЕАО Мария Костюк вместе с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Золотых, председателем регионального Совета Движения Первых Иваном Крючковым, ветераном СВО Ильей Федотовым и региональным руководителем «Волонтеров Победы» Викторией Батищевой поздравили жителей региона с Новым годом.
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