Спасенный котенок леопарда живет в вольере с кроликами в Приморье

Дикий котенок дальневосточного леопарда, обнаруженный в одиночестве у границ национального парка "Земля леопарда" в Приморье, после курса лечения "переехал" из карантинного бокса в просторный вольер Центра реабилитации.
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