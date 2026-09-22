!!! (22.09.2026)

Банкротство физлица всё меньше похоже на простую процедуру списания долгов. Кредиторы начали изучать не только счета и имущество должника, но и повседневные расходы: поездки на такси, доставку еды, каршеринг, зарубежные путешествия и даже активность членов семьи.