Конец света уже был – как на Земле погибло почти все живое 250 миллионов лет назад Евгения КомароваКонец света не обязательно приведет к исчезновению Земли – он уже был на планете около 250 млн лет назад.
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