Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российский альпинист пропал без вести на севере Пакистана после обвала

Российский альпинист пропал без вести на севере Пакистана после обвала

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на севере Пакистана при проведении поисковой операции на горе Гашербрум IV высотой около 8 тысяч метров, еще два человека из его команды тяжело ранены, они остаются на горе.

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