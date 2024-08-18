Российский альпинист пропал без вести на севере Пакистана после обвала

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на севере Пакистана при проведении поисковой операции на горе Гашербрум IV высотой около 8 тысяч метров, еще два человека из его команды тяжело ранены, они остаются на горе.
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