Эксперт рассказал об опасности подключения к публичной точке Wi-Fi

Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных. Подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при использовании программы, которая шифрует трафик, чтобы защитить данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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