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Эксперт рассказал об опасности подключения к публичной точке Wi-Fi

Эксперт рассказал об опасности подключения к публичной точке Wi-Fi

Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных. Подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при использовании программы, которая шифрует трафик, чтобы защитить данные.

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