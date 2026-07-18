Норвежский генерал наметил цели для ядерного удара России

Наибольшую опасность для Запада представляет российская военно-морская база на Кольском полуострове. Об этом начальник штаба обороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил на американском Aspen Security Forum, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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