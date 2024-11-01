Беспилотник ночью «упал» на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сооб...

Беспилотник ночью «упал» на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщил глава Ставропольского краяVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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