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Бестемьянова о падении Семененко: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Не думаю, что теперь у него появится страх перед четверными»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о падении Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

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