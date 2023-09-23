Фрэнсис Нганну: «Думаю, что Фьюри жульничает с перчатками»

«Он очень хитер со своими перчатками. Я думаю, что Фьюри жульничает. Мы обсуждаем это с командой. Несмотря на то, что его перчатки проверяет атлетическая комиссия Великобритании, мы добьемся своего, убедившись, что все будет чисто.