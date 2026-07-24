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Крах цивилизаций Бронзового века объяснили орбитальным сдвигом Земли

Крах цивилизаций Бронзового века объяснили орбитальным сдвигом Земли

Катастрофа Бронзового века, уничтожившая крито-микенскую цивилизацию, Хеттское царство и ослабившая Египет с Вавилоном, была вызвана не разовым катаклизмом, а длительными климатическими изменениями, связанными с движением Земли по орбите.

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