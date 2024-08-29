Ермаганбет Булекпаев проверил готовность к зиме Топарской ГРЭС

Карагандинская область продолжает готовиться к предстоящему отопительному сезону. Аким региона Ермаганбет Булекпаев посетил Топарскую ГРЭС, обеспечивающую теплом и электричеством город Абай, посёлок Топар и Топарские теплицы.
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