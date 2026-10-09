Спецслужбы Черногории схватили создателя «Рыбаря» Звинчука в номере отеля

Спецслужбы Черногории схватили российского военного блогера, создателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука прямо в номере отеля в Рисане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТА Финский палитик М...
- Юрист Капштык объ...
- ЮГ Мужчина протарани...
Многоходовочка однако...