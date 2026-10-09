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Спецслужбы Черногории схватили создателя «Рыбаря» Звинчука в номере отеля

Спецслужбы Черногории схватили создателя «Рыбаря» Звинчука в номере отеля

Спецслужбы Черногории схватили российского военного блогера, создателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука прямо в номере отеля в Рисане.

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