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Хет-трик и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду»

Хет-трик и ассист Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду»

В ночь на 11 октября (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Миннесота Уайлд».

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