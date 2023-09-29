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Культуромания

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Guardian рассказала о принадлежащей Абрамовичу коллекции произведений искусства

Guardian рассказала о принадлежащей Абрамовичу коллекции произведений искусства

Газета Guardian опубликовала результаты расследования проекта OCCP, согласно которому принадлежащая Роману Абрамовичу коллекция произведений искусства насчитывает 367 работ, а их суммарная оценочная стоимость составляет $963 млн.

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