Guardian рассказала о принадлежащей Абрамовичу коллекции произведений искусства

Газета Guardian опубликовала результаты расследования проекта OCCP, согласно которому принадлежащая Роману Абрамовичу коллекция произведений искусства насчитывает 367 работ, а их суммарная оценочная стоимость составляет $963 млн.
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