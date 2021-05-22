Под диктовку США: в Госдуме осудили Скопье за высылку дипломата

Москва сообщила, что рассматривает ответные шаги на решение Скопье выслать сотрудника посольства РФ. В Госдуме указали, что решение Северной Македонии принято в рамках всеобщей антироссийской истерии, продиктованной западным странам Вашингтоном.
Москва сообщила, что рассматривает ответные шаги на решение Скопье выслать сотрудника посольства РФ. В Госдуме указали, что решение Северной Македонии принято в рамках всеобщей антироссийской истерии, продиктованной западным странам Вашингтоном.
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