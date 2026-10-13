Как почистить бачок унитаза без химических средств

Мало кто знает, но бачек унитаза — то место, которое необходимо регулярно очищать. Эта процедура поможет предотвратить образование накипи на стенках бачка, избавит от неприятного запаха и продлит срок службы сантехники.
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