Депутат МГД Перфилова организовала занятия для детей по обучению ПДД в парке «Северные Дубки»

Парк – любимое место жителей Восточного Дегунино Депутат Мосгордумы Надежда Перфилова пообещала взять на контроль вопрос благоустройства парка «Северные Дубки», а также организовала приезд туда автомобиля «Лаборатория безопасности» — мобильного проекта, направленного на обучение детей правилам дорожного движения в игровой форме, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».