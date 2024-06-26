Север Столицы
MainБлогЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯАФИШАСПОРТТРАНСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Столицы

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Дай вам Бог здоровья, силушки и терпения извести всю мразь в России, защитить обманутых и униженных.❤️Спецназ Росгварди...
  • юрий генералов
    Превосходно, давайте теперь всей страной будем лечиться в Москве, а то в Волгограде в поликлинике ,рентгеновский аппа...«Палаты лучше, че...
  • Алексей
    Автор ничего не попутал??? 90 минут клинической смерти???Врачи из Дмитровс...

Депутат МГД Перфилова организовала занятия для детей по обучению ПДД в парке «Северные Дубки»

Депутат МГД Перфилова организовала занятия для детей по обучению ПДД в парке «Северные Дубки»

Парк – любимое место жителей Восточного Дегунино Депутат Мосгордумы Надежда Перфилова пообещала взять на контроль вопрос благоустройства парка «Северные Дубки», а также организовала приезд туда автомобиля «Лаборатория безопасности» — мобильного проекта, направленного на обучение детей правилам дорожного движения в игровой форме, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх