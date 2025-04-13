Биатлонист Васильев: ученые не разделяют украинцев, русских и белорусов по крови

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова чешского голкипера Доминика Гашека, который заявил, что дед Уэйна Гретцки имел украинские и белорусские корни, а не русские.
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