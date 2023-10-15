Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Украина не должна стать для России Сектором Газа

Украина не должна стать для России Сектором Газа

Этот материал я начну с текста, который нашел в Сети: «Украина полностью контролируется преступным режимом, и так как они не хотят и не могут строить там государство, они отказываются от всех предложений мира и говорят, что для мира они должны получить территорию России и воспитывают в школе детей, как надо убивать русских.

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