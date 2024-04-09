Капитан дальнего плавания: яхтсмен из Геленджика записал видео

В видео Виталий Елагин говорит, что ему не хватило опыта в сборах к такому сложному плаванию. На данный момент мужчина находится в Аргентине, но восстанавливается сам и чинит яхту, у которой не выдержали паруса.
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