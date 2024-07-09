Кадыров заявил, что Волчанск совсем скоро перейдет под контроль ВС РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что Волчанск совсем скоро перейдет под контроль ВС РФ. «Под эффективным руководством дорогого брата, командира спецназа “Ахмат”, заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова, наши бойцы продолжают демонстрировать успехи на ответственных участках фронта», – подчеркнул он.
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