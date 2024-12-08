БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Инструкция адвоката штабного судьи по уничтожению Русского мира (II)

Инструкция адвоката штабного судьи по уничтожению Русского мира (II)

 Яна ШЕЛЕСТОВА Часть I Вишеградская четверка и страны Балтии: «на очереди» Следующая после Украины цель Москвы, страшат капитолийские аналитики, – страны Балтии, когда-то «жертвы исторических оккупаций», а сегодня – «современных гибридных атак» со стороны России.

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