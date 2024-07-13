В сентябре в Москве поедет первый беспилотный трамвай

В сентябре, ах, в сентябре, уже прямо очень скоро по Москве поедет, цепляясь колесиками за рельсы, а рогами за провода, первый беспроводной беспилотный трамвай! Начальник московского транспорта Ликсутов Максим Станиславович анонсирует буквально следующее: на этом самом трамвайчике уже сейчас около 90% всех манипуляций осуществляется посредством нейронных сетей.