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В сентябре в Москве поедет первый беспилотный трамвай

В сентябре в Москве поедет первый беспилотный трамвай

В сентябре, ах, в сентябре, уже прямо очень скоро по Москве поедет, цепляясь колесиками за рельсы, а рогами за провода, первый беспроводной беспилотный трамвай! Начальник московского транспорта Ликсутов Максим Станиславович анонсирует буквально следующее: на этом самом трамвайчике уже сейчас около 90% всех манипуляций осуществляется посредством нейронных сетей.

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