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Россия не хочет ядерной войны с США, а применение «Орешника» стало сигналом Западу. О чем Лавров рассказал в интервью Карлсону

Россия не хочет ядерной войны с США, а применение «Орешника» стало сигналом Западу. О чем Лавров рассказал в интервью Карлсону

Беседа главы МИД РФ с американским журналистом продлилась более 80 минутИнтервью американского журналиста и телеведущего Такера Карлсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было опубликовано в 01:48 мск.

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