Участники "голой" вечеринки начали вновь давать концерты

Известия/Эдуард Корниенко После скандала на "голой" вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой гости потеряли миллионы рублей на отмене корпоративов и концертов, но теперь наступила "оттепель", сообщают "Известия".
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