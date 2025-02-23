Чёрное море в огне. Тонны БК рванули у румынской границы. В Киеве "хлопнули" важнейший завод. Тела натовцев вывозили в Польшу грузовиками

Почти неделю без перерыва ревёт тревога в Киеве и почти по всей Украине. Более стони новейших "Гераней", на которые жалуются боевики из-за того, что ПВО их не видит, а бьют они значительно сильнее, летят по критической и военной инфраструктуре.