Сотни поселков в Подмосковье остаются без света из-за майского снегопада

Жители жалуются на затягивание сроков восстановления электроснабжения и связи и отсутствие информации, а энергетики называют ситуацию беспрецедентнойВ Московской области все еще не восстановили электроснабжение.
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