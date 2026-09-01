Феномен актера Юры Борисова, который зарабатывает до 2 млн в день

Юра Борисов — первый российский актёр, номинированный на «Оскар». Сколько зарабатывает звезда «Аноры», как строит карьеру в Голливуде и Европе, какие проекты принесли ему мировую славу и почему его называют «русским чудом».
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