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Феномен актера Юры Борисова, который зарабатывает до 2 млн в день

Феномен актера Юры Борисова, который зарабатывает до 2 млн в день

Юра Борисов — первый российский актёр, номинированный на «Оскар». Сколько зарабатывает звезда «Аноры», как строит карьеру в Голливуде и Европе, какие проекты принесли ему мировую славу и почему его называют «русским чудом».

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