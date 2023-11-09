Эксперт по недвижимости дала советы по аренде дома на Новый год

Хорошие варианты домов на Новый год начинают арендовать уже за два-три месяца, поэтому ноябрь — подходящее время для поиска места для празднования, отметила инвестор, руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс.
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