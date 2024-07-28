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Политика как она есть

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ТАСС: в деле экс-замминистра обороны Булгакова фигурируют четыре компании

ТАСС: в деле экс-замминистра обороны Булгакова фигурируют четыре компании

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова фигурируют четыре компании, все они связаны с арестованными членами совета директоров «Грязинского пищевого комбината» (ГПК).

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