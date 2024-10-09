Азиатские рынки рухнули во вторник на “китайском факторе”

На азиатских фондовых рынках во вторник прошли распродажи. Региональные инвесторы были разочарованы выступлением представителя Нацкомиссии развития Китая, в речи которого не было ни слова о реальных стимулах экономики.
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