Овечкин ударился о борт в матче НХЛ с "Каролиной" после подножки от судьи

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пострадал от непреднамеренных действий судьи во время третьего матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной Харрикейнз".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии