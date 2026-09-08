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Срезать или выкручивать – эксперт дал совет, как собирать грибы

Срезать или выкручивать – эксперт дал совет, как собирать грибы

В Свердловской области продолжается грибной сезон, а вместе с ним и бесконечные споры о том, как правильно собирать грибы – срезать или выкручивать.

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