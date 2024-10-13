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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» начал сезон с 2 поражений с общим счетом 2:11. Пикар пропустил 5 шайб от «Чикаго» после 20 бросков

В первой игре сезона финалисты Кубка Стэнли-2024 были разгромлены «Виннипегом» (0:6), во второй – уступили «Чикаго» (2:5).

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