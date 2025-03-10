Европейские банки не хотят кредитовать оборонные проекты из-за ESG требований

Европейские руководители оборонной промышленности, политики и банкиры призывают срочно пересмотреть ESG-требования, чтобы банки могли быстрее направлять средства производителям оружия и военным подрядчикам, пишет Bloomberg.
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