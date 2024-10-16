Александр Скубченко: «План победы» Зеленского: Украина станет ключом к американскому счастью?

«План победы» Зеленского: увеличение поставок оружия, размещение на территории Украины неядерного, но «мощного компонента сдерживания», немедленное приглашение Украины в НАТО и усиление санкций против России.
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