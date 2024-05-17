Россия «ощипала» водочного короля и украинского экстремиста Черняка

Районный суд Курска арестовал «бывшие» российские активы холдинга Global Spirits, производителя водки «Хортица».
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