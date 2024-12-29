Карелия попала в рейтинг лучших мест, куда можно отправиться за северным сиянием

Стоимость проживания в регионах, где можно наблюдать северное сияние, увеличилась на 20%. Несмотря на это, интерес к эффектному природному явлению не снижается, особенно с учетом приближения самых подходящих месяцев для его наблюдения — января и февраля.
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