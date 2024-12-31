Горка на «поле дураков»: где ставили главную городскую елку в Новосибирске

В фондах музея сохранились фотографии рождественских праздников в семьях новониколаевских инженеров-первопроходцев, в лагере для военнопленных, в церковно-приходской школе и на Обском переселенческом пункте.
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