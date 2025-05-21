Совфед превращается в кунсткамеру для «не справившихся» — или дает им шанс обрести второе дыхание?

Председатель Комитета по регулированию Российской Федерации Вячеслав Тимченко сообщил, что новый сенатор и бывший глава Роскосмоса Юрий Борисов выступил с заявлением, в котором объявил о своем вхождении в состав Комитета Совета Федерации по обороне.
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