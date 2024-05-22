Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» ликвидировали цели ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» группировки войск «Восток» выполняют задачи по прикрытию наземных подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ от ударов с воздуха и уничтожают средства воздушного нападения украинских боевиков на южнодонецком направлении.
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