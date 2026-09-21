Прокуратура Кубани обязала мэрию Кропоткина обезопасить дороги у школ

Прокуратура Кавказского района обязала устранить отсутствие горизонтальной разметки и поврежденные дорожные знаки возле школ в Кропоткине.
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