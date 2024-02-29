Новое издание Красной книги Беларуси пополнится более чем 300 видами растений

В новое издание Красной книги Беларуси планируется добавить более 300 видов растений. Об этом рассказала консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Железнова, пишет БЕЛТА.