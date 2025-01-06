Электричество подорожает в 2025 году: объяснено, кого это коснется

Электроэнергия подорожает в 2025 году в большинстве регионов — однако это коснется тех, кто потребляет электричество существенно выше среднего, заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им.