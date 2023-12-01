Владимир Урин попрощался с коллективом Большого театра. Предполагается, что его на посту гендиректора может сменить дирижер Валерий Гергиев, который сейчас занимает должность художественного руководителя Мариинского театра.
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