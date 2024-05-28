Безнадежным новосибирским проектировщикам метро нашли замену в Белоруссии

Губернатор Андрей Травников, который возглавил делегацию Новосибирской области на Днях культуры в Республике Беларусь, заявил, что для развития Новосибирского метрополитена подыскивают специалистов за пределами региона.
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