Валеология о влияние термически обработанной пищи на здоровье

Пункт 6.2.2 — Влияние на организм термически обработанной пищи. Известно, что в природе горячей пищи не существует вообще (самую высокую температуру имеет, по-видимому, жертва хищника, то есть не более 36–38°С).
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