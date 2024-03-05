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Велемудр. Мир тесен.

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Валеология о влияние термически обработанной пищи на здоровье

Валеология о влияние термически обработанной пищи на здоровье

Пункт 6.2.2 — Влияние на организм термически обработанной пищи. Известно, что в природе горячей пищи не существует вообще (самую высокую температуру имеет, по-видимому, жертва хищника, то есть не более 36–38°С).

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