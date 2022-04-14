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Власти заявили о переходе России на самообеспечение по основным продуктам

Власти заявили о переходе России на самообеспечение по основным продуктам

Директор Первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Евдокимов заявил, что страна сумела адаптироваться к новым подсанкционным условиям, и теперь сама обеспечивает себя по основным сельскохозяйственным товарным группам.

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