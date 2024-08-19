Алаудинов: ВСУ используют детей детского дома в Курской области в качестве щита

Подобная картина наблюдается по всему периметру, куда зашли боевики Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинская армия заняла первый этаж детского дома в Курской области, а детей и преподавателей загнали на второй, чтобы использовать как щит.
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